Devriyeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.



Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakat çerçevesinde Suriye'nin İdlib kentindeki stratejik öneme sahip olan M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildildiği belirtildi.



Paylaşımda devriyeye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/97V3MWZqiZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2020