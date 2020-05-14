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M4 Karayolunda 11'inci devriye tamamlandı
İdlib’deki M4 Karayolunda, 11’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
Devriyeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakat çerçevesinde Suriye'nin İdlib kentindeki stratejik öneme sahip olan M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildildiği belirtildi.
Paylaşımda devriyeye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/97V3MWZqiZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2020
Etiketler: M4 Karayolun Türk-Rus 11'inci devriye msbSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 12:46
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