Bakan Selçuk, destekledikleri aşevlerinin 2019'da 38 bin 422 kişilik kapasite ile hizmet verdiğini, 2020 yılı için kapasiteyi 39 bin 484 kişiye yükselttiklerini belirtti.

Aşevleri için bu yıl 38 milyon lira kaynak ayırdıklarını söyleyen Selçuk, "İlk COVID-19 vakasının ülkemizde görüldüğü 11 Mart'tan itibaren, salgın riskine karşı aşevlerimizdeki servis usulü yemek hizmetini geçici olarak sonlandırdık." dedi.

"İhtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor"

Selçuk, "Mağduriyet yaşanmaması için yemek hizmetinin aşevleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adreslerinde teslim edilmesi sağlanıyor. Bunun yapılamadığı durumlarda ise vatandaşlarımıza kuru gıda desteğinde bulunuluyor." ifadelerini kullandı.