359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan değişikliğe göre, söz konusu yönetmelikte 21'inci maddeden sonra ek madde getirildi.

Ek maddeye göre, Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatında görevlendirilecek personeline daimi görev süresi olarak en fazla 4 yıl uygulanacak.