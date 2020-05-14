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Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Yönetmeliği'nde değişiklik
Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan değişikliğe göre, söz konusu yönetmelikte 21'inci maddeden sonra ek madde getirildi.
Ek maddeye göre, Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatında görevlendirilecek personeline daimi görev süresi olarak en fazla 4 yıl uygulanacak.
Etiketler: personel yurtdışı görevlendirme atama yönetmelikSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 08:56
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