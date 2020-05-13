Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"'Türkçe konuşacağız' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.

“Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.



13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/8Xtyd4hRfV — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 13, 2020

13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı tebrik ediyorum."