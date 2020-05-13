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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları söyledi:
"'Türkçe konuşacağız' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.
“Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 13, 2020
13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/8Xtyd4hRfV
13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı tebrik ediyorum."
Etiketler: türk dili bayramı cumhurbaşkanı erdoğanSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 23:17
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