Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Lice'de 2 terörist ele geçirildi
Diyarbakır Lice'de düzenlenen operasyonda 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ yakalanan teröristin 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer aldığı açıklandı.
Soylu: Yurt içinde 5 terörist azaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili açıklama yaptı.
Soylu şunları söyledi:
"Bugün Lice'de biri Turuncu Listede terörist, Bestler Dereler'de az önce 3 terörist.... Kahramanlar peşinizde...Bugünkü operasyonlarda yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde."