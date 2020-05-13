İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Lice'de 2 terörist ele geçirildi

Diyarbakır Lice'de düzenlenen operasyonda 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ yakalanan teröristin 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer aldığı açıklandı.

Soylu: Yurt içinde 5 terörist azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Soylu şunları söyledi:

"Bugün Lice'de biri Turuncu Listede terörist, Bestler Dereler'de az önce 3 terörist.... Kahramanlar peşinizde...Bugünkü operasyonlarda yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde."