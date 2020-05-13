Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Lice kırsalında operasyon: Turuncu listedeki terörist sağ ele geçirildi
Diyarbakır Lice'de düzenlenen operasyonda 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ yakalanan teröristin 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer aldığı açıklandı.
Terörle mücadele koronavirüs sürecinde de hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi.
1 milyon TL ödül ile aranıyordu
İçişleri Bakanlığı, sağ teröristin terörden arananlarda, 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer aldığını açıkladı. Teröristin örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu “Heba Rodi” kod adlı T.K. olduğu ifade edildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: son dakika lice turuncu liste operasyonSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:39
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