Terörle mücadele koronavirüs sürecinde de hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.



Çıkan çatışmada 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi.



1 milyon TL ödül ile aranıyordu



İçişleri Bakanlığı, sağ teröristin terörden arananlarda, 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer aldığını açıkladı. Teröristin örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu “Heba Rodi” kod adlı T.K. olduğu ifade edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

