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Bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tekstil-hazır giyimde küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika bez maske ruhsar pekcan ticaret bakanıSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:25
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