Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle vatandaşları bu akşam saat 21.00'de balkonlarından çiftçileri ve tarım emekçilerini alkışlamaya davet etti. Pakdemirli, şunları da söyledi:

"Türkiye Tarım-Orman Ödülleri'yle Türkiye'nin dört bir yanından çiftçileri, tarım işletmelerini, iş birliği organizasyonlarını ve yenilikçi uygulamaları ödüllendirmeyi hedefliyoruz. Bakanlığımızca yeni bir çalışma daha yapılıyor. Sanki tüm Türkiye'yi kocaman tek bir tarla gibi alıp buradaki ürünlerin optimizasyonu, stratejik üretmemiz gereken ürünler, bunların sınırları, kısıtları, her şeyi girilmiş vaziyette. Birkaç hafta içinde tam netice alacağız."

Bugün #DünyaÇiftçilerGünü



Sizleri, bizim için üretmeye devam eden fedakar çiftçilerimizi bu akşam saat 21:00’de balkonlarınızdan alkışlamaya davet ediyorum. pic.twitter.com/NMykQgGOl2 — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) May 14, 2020

"Çiftçilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, videolu mesajla Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı. Koronavirüs sebebiyle dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini anlatan Selçuk, mesajında şunlara yer verdi:

"Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte aldığımız önlemler, vatandaşlarımıza sunduğumuz destekler ve halkımızın özverili çabaları sayesinde bu günlerin de geride kalacağına, bu süreçten daha da güçlü çıkacağımıza yürekten inanıyorum.

Salgın süresince vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması bu durumun daha kolay atlatılabilmesi için oldukça önemliydi. Salgın ile mücadelemize var güçleriyle destek veren çiftçilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum, Dünya Çiftçiler Günü'nüzü kutluyorum."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sn. Zehra Zümrüt Selçuk’tan (@ZehraZumrutS) çiftçilerimize mesaj var... Çiftçilerimiz adına teşekkürler Sayın Bakanım. #DünyaÇiftçilerGünü #Saat21deAlkışlıyoruz pic.twitter.com/iWA7aTvuvr — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) May 14, 2020

"Emeğini ortaya koyan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı videoda, yeni tip koronavirüs ile mücadeleyi tüm millet olarak birlikte yaptıklarını söyledi.

Bu zorlu süreçte Türkiye'de yaşayan ve yurt dışından gelen vatandaşların temel ihtiyaçlara ve gıdaya erişmekte hiçbir zorluk yaşamadığına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Çünkü çiftçimiz ve tarım sektörü dimdik ayakta ve çalışıyor. Devletimiz ve hükümetimiz her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında oldu" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ürettiği ürünlerin sadece Türkiye'de halkın mutfağına girmediğini, dünyanın birçok ülkesinde yaşayan insanlara da ulaştığını vurgulayarak "Bir çiftçi çocuğu olarak fedakarca, her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de emeğini ortaya koyan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Dünya Çiftçiler Günü'nüz kutlu olsun" dedi.

"Tüm imkanlarımız çiftçi kardeşlerimizin emrine amadedir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, yeni tip koronavirüs nedeniyle dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çekti.

Varank, bu süreçte salgının etkilerini en aza indirmenin yanı sıra üretim kapasitesini ayakta tutmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'nin güçlü tarım sektörünün, sanayinin çarklarını döndürmesine imkan verdiğini söyleyen Varank, "Bu sıkıntılı salgın sürecinde dahi çiftçilerimiz tedbirlerini alıp çalışmaya devam etti. Eğer Türkiye bugün gıda tedarikinde bir sıkıntı yaşamıyorsa, bunu cefakar çiftçilerimize borçluyuz" dedi.

Varank, Bakanlık olarak Bölge Kalkınma İdareleri, Kalkınma Ajansları, Gıda İhtisas OSB'leri ve TÜBİTAK ile fedakarca çalışan çiftçilerin yanında durmaya devam edeceklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Üretimde verimliği artıracak modern tarım uygulamalarından satış ve pazarlamaya, makine desteğinden eğitim faaliyetlerine tüm imkanlarımız çiftçi kardeşlerimizin emrine amadedir. Tarladan sofraya uzanan değer zincirinin her bir halkasında yer alan tarım emekçilerinin Dünya Çiftçiler Günü'nü yürekten kutluyorum."