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Varank: Her koşulda üretimi ayakta tutacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz, her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız" dedi.
Varank, servisler, yemekhane, çalışma saatleri gibi konulardaki önlemlere ilişkin TSE'nin hazırladığı rehber dokümanı 1-2 gün içinde yayımlayacaklarını da duyurdu.
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Etiketler: son dakika varank sanayi üretim covid-19Son Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:10
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