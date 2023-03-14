CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, kentin yeniden kalkınabilmesi için bölgeden ayrılan iş gücünün geri dönmesi gerektiğine dikkati çekti. "Mühendisi, mimarı, doktoru, ustabaşı, sanayicisi, fabrikalarda çalışan nitelikli eleman kenti terk etmiş vaziyette. Bu insanların geri gelmesi lazım. Fabrikaların çalışması lazım. Esnafın dükkan açması lazım" dedi.

'Millet Buluşması' toplantılarının ilkini Hatay'da yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kürsüden partililere seslendi. Deprem bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu, "Bakınız 750 bin depremde yıkılan orta ve ağır hasarlı bina var. 750 bin bağımsız birim var, 250 bin güçlendirmeye muhtaç. 500 bin de yaklaşık yeniden inşa edilecek konut var. 750 bin konut ne demek? 750 bin kapı demek, 750 bin dolap varsa dolap demek, 750 bin 800 bin ya da 1 milyon musluk demek bakıldığı zaman. O zaman eğer bunları yapacaksanız bu bölge için özel bir yasal düzenleme yapacaksınız" dedi.