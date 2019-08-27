CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Ümraniye ve Şile ilçelerinde halkla buluştu.

Burada halka hitap eden Kılıçdaroğlu, önemli olanın engellerden şikayet etmek değil, engelleri aşarak başarıları yakalamak olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"O başarıları yakaladığınızda da göreceksiniz ki İstanbul belli bir zaman dilimi içerisinde yaşanabilir bir kente dönüşecektir. Belli bir zaman dilimi verilmesi lazım. Bu tür sorunların masaya yatırılması çözülmesi lazım. Geliri nedir, gideri nedir, harcamaları nedir, nerelerden tasarruf yapabiliriz, Hangi alanlara yatırım yapabiliriz. Bütün bunlar zaman dilimi içerisinde gerçekleşecektir."

Kaynak: TRT Haber