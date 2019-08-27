İçişleri Bakanlığı, eski Türk Hava Kurumu ve Kızılay Derneği yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakan Süleyman Soylu, suç duyurusuyla ilgili şunları söyledi:

"Türk Hava Kurumu'nun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü saptadık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türk Hava Kurumu'nun yakın zamanda birçok usulsüzlüğünü tespit ettik. pic.twitter.com/RM20WAw9xw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 27, 2019

26 Haziran tarihi itibarıyla Türk Hava Kurumunun herhangi bir yönetimi söz konusu değildir. Türk Hava Kurumunun yönetimi boşluktadır. Mahkemeler devam ediyor.

Mahkemeler bir karar verecek ve bu karar çerçevesinde de bu mesele devam edecek. Bu dönem içerisinde yapılan ihbar ve şikayetler üzerine Türk Hava Kurumunun şu son çerçevesinde gelişen olaylarla ilgili de bir denetimi hemen başlattık."

Soylu, suç duyurusunun İzmir yangınıyla ya da başka bir yangınla alakası olmadığını söyledi.

Kaynak: AA