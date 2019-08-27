Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da Devlet Başkanı Putin ile birlikte katıldığı Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Tüm Rus halkını TEKNOFEST'e bekliyoruz"

Sayın Putin'e nazik daveti için şükranlarımı sunuyorum. MAKS 2019'u kendi alanının lider fuarlarından biri olarak görüyoruz. Bizim de bu sene 14. sünü gerçekleştirdiğimiz IDEF fuarımız var.

14-22 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST etkinliğine ise 1 milyonun üzerinde katılım bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivale bekliyoruz.

Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi ülke haline geliyoruz. 2018 yıl sonu itibariyle savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 2.5 milyar dolara ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. 2018 yıl sonu itibariyle savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 2.5 milyar dolara ulaştı.https://t.co/bmTzA88yDr pic.twitter.com/KybhTpwuih — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 27, 2019

"Ticaret hacmi hedefimiz 100 milyar dolar"

Türkiye ile Rusya arasındaki samimi ve yakın diyalog köklü ve çok boyutlu iş birliğinden besleniyor. Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz.

Aramızdaki ticaret hacmi 25 milyar doları geçti. Hedefimiz 100 milyar dolar.

Kaynak: TRT Haber