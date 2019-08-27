Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Moskova Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'ndaki baş başa görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.

Baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulunuyor.

Görüşme başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine davetinden dolayı Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Rusya'nın savunma sanayine yönelik üretimleri görme imkanı bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek yolcu uçaklarından savaş uçaklarına kadar, helikopterlere kadar, bütün üretimde olan motorlara kadar bütün bunları görme noktasında memnuniyetimi ifade etmek isterim. Tabii savaş uçaklarının gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Gerek Su-34, Su-35, bunun yanında Su-57 bunların görüntülerini hep birlikte izledik" diye konuştu.

Bütün bunların yanında uzayla ilgili çalışmaların çok daha anlamlı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Uzaya yönelik atılan adımlar ilmi noktada zaten bilimsel anlamda Rusya'nın nereye geldiğini göstermesi bakımından büyük önem arz ediyor. Kendileriyle buradan görüşmemizi yaptık, yolculuklarında başarılar diledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile gerek ikili, gerekse heyetler arası görüşmelerde bölgesel gelişmeleri de değerlendirme fırsatını bulacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da bir araya geldi. https://t.co/QJzkB6dnSU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 27, 2019

"Bölgesel konular arasında hassas konular da var"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde hassas bölgesel konuları ele alacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fuar ziyareti nedeniyle teşekkür eden Putin, Erdoğan'a sivil ve askeri alanda kullanılan ürünleri gösterdiklerini söyledi.

Bunun sadece Rusya'nın gücünü değil aynı zamanda iş birliği imkanını da ortaya koyduğunu vurgulayan Putin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomi alanında yüksek teknoloji üretmesiyle ilgili planlarını biliyoruz. Elbette çok rağbet gören alanlarda çabalarımızı birleştirebiliriz. (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde) bölgesel konular arasında hassas konular da var, bunları görüşeceğiz."

İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA