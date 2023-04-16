Kılıçdaroğlu Bulgaristan'da iftar programına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde temaslarda bulundu.

Çoğunluğu Türk ve Müslümanlardan oluşan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'le bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, 1984 yılında Bulgarlaştırma politikasını protesto edenlere açılan ateş sonucu annesinin kucağında hayatını kaybeden 18 aylık Türkan Feyzullah'ın mezarına ve anıtına çiçek bıraktı.

Mestanlı'da da ünlü halterci Naim Süleymanoğlu anısına dikilen heykeli ziyaret etti.

Sandığa gitme çağrısı yaptı

Kılıçdaroğlu, Mestanlı Şehitler Anıtı ziyareti sonrası Bulgar medyasına açıklamalarda bulundu.

"Bulgaristan'daki soydaşlara güveniyor musunuz?" sorusuna da "Elbette güveniyoruz. Onlar özgürlük mücadelesi verdiler. Her mücadelenin bir bedeli var. Onlar bedelini yaşamlarıyla verdiler." cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu daha sonra Edirne Belediyesi ile Bulgaristan'ın Kırcaali Belediyesi'nin Kırcaali'de birlikte düzenlediği iftar programına katıldı.

Bulgaristan'daki Türk vatandaşlarına 14 Mayıs'ta sandığa gitme çağrısında bulundu.

"Bu birlikteliğimizin güçlenmesi, kültürlerimizin ortaklaşması ve gelişmesi açısından son derece değerlidir ve önemlidir." dedi.