CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da muhtarlarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinde düzenlenen "Muhtarlar Buluşması" programında yaptığı konuşmada, muhtarlığın demokrasinin temel taşlarından ve ana omurgalarından biri olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Muhtarları gerçekten demokrasinin temel taşı haline getirmek istiyorsak bir muhtarlık yasasına ihtiyacımız var. "Muhtarları gerçekten demokrasinin temel taşı haline getirmek istiyorsak bir muhtarlık yasasına ihtiyacımız var. Ne olacak? Muhtar eline alacak, kanunu açacak. Yetkisi, görevi, sorumlulukları, hakları nedir bunları orada görecek."

"Türkiye muhtarlar birliği kurulması lazım" diyen Kılıçdaroğlu, muhtar sorunlarının bir ağızdan Türkiye genelinde seslendirilmesi gerektiğini ifade etti.