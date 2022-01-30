CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Kocaeli'nde bir takım temaslarda bulundu.

CHP İstanbul teşkilatına yeni üyeler katıldı. Esenler İlçe Başkanlığı'ndaki törene Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da davetliydi.

"Balkanlar deyince sızı hissederiz"

İstanbul'daki temasları sonrası Kocaeli'ne geçen Kılıçdaroğlu, Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nin açılışını yaptı.

Kılıçdaroğlu açılışta şu konuşmayı yaptı:

"Balkanlar deyince yüreğimizde derin bir sızı hissederiz. Onların türkülerini dinledikleri zaman bu sızıyı yüreğimizin derinliklerinde görürsünüz. Umarım tarihin derinliklerinde yer alan pek çok anıyı burada görmüş oluruz. Evet bunları yaptık, acıları unutmayalım diye. Acıları unutmamak, geleceği daha sağlıklı inşa etme açısından son derece değerlidir. Yoksa acılar elbetteki tarihin tozlu raflarında kalacaktır ama biz geleceğe güzel dünya bırakmak isteriz. Güzel dünya bıraktığımız zaman da evlatlarımız, o güzel dünyada neşeyle sevinçle ve gelecek umuduyla yaşarlar."

Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Milli Kimlik ve Direniş Anıtı'na karanfil bıraktı.

Hayatını kaybeden eski CHP milletvekilinin ailesine taziye ziyareti

Yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden eski CHP Milletvekili Salih Gün'ün ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.