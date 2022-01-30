Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşını kaleme aldığı 2 günü anlatan “Böyle Yazıldı, Bir Daha Yazılmayacak” adlı belgesel filmin gösterimi İstanbul'da yapıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bağcılar Belediyesi'nce hazırlanan “belgesel filmin gösterimine katıldı.

"Hatırası sonsuza dek yaşayacak"

Mehmet Akif Ersoy'dan dizeler okuyan Şentop, İstiklal Marşı Şairi'nin hatırasının sonsuza dek yaşatılacağını söyledi.

"Bir gün unutulacağını düşünen şairimiz; resmi törenlerimizde, okullarımızda, milli müsabakalarda ellerimiz göğsümüzde her gün anılıyor. Anılmaya da devam edecektir inşallah. Milli birliğimizin ortak mutabakatının sözel simgesi olan İstiklal Marşı’mızın Tacettin Dergahı’nda, Akif’in gönlünden sadrolup kaleme döküldüğü, yaklaşık iki günlük süre zarfındaki yazılma yolculuğunu anlatan bu belgeselle, milletimizin manevi bilincine hizmet eden herkese şükranlarımı sunuyorum."

[Fotoğraf: AA]

Programda küçük Miraç'ın okuduğu İstiklal Marşı duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.



