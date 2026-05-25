Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği günlerdir merak ediliyordu.

Görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bayramın ikinci günü 28 Mayıs Perşembe günü parti genel merkezine giderek burada partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacağı öğrenilmişti.

Programda yapılan değişikliğe göre Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gidişi 30 Mayıs olarak belirlendi.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapması da bekleniyor.