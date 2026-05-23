Kılıçdaroğlu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, dün basın mensuplarına söz verdiğini ancak yoğun telefon trafiği nedeniyle ses tellerinde sorun çıktığı için açıklamanın bugüne kaldığını aktardı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Özgür bey ile belki bugün bir görüşme gerçekleşir"

Şimdi bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür bey benimle görüşeceğini ifade etmişti şuana kadar görüşmedik, umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Kendisi 'ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim' demişti. Belki bugün gerçekleşir.

"Partinin ahlaki değerlerini düzeltmemiz lazım"

Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir, devlete yön veren bir partidir. CHP ahlaki değerlerini, ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.

"Partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak doğru değil"

Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti Cumhuriyet'i kuran bir partidir, ahlaki erdemi kendisine felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.

"Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız"

Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış kişiyle olarak negatif bir dil kullanılmaz, aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız, onların eleştirilerine saygılıyız. Daha önce de beni eleştiren genel başkanlar vardı, ben onlara saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak doğru değil. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarıma, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.