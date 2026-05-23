İletişim Başkanlığının "15 Temmuz Milli Hafıza Projesi"ne başvurular başladı

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, projenin temel amacı, 15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak özgün fikir ve eserleri destekleyerek, ortak toplumsal hafızayı güçlendirmek olarak belirtildi.

"15 Temmuz'un ruhunu geleceğe taşıyoruz." temasıyla duyurulan proje ile görsel, yazılı, dijital içerik ve proje önerilerinin kalıcı birer esere dönüştürülmesi, desteklenmesi ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

15 Temmuz ruhunu, birliğimizi ve demokrasi zaferimizi gelecek nesillere taşıyacak "Millî Hafıza Proje Çağrısı” başlıyor!



İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projeye, 8 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

Projeye ilişkin değerlendirme sonuçları 16 Haziran'da kamuoyu ile paylaşılacak.

Yapılacak değerlendirmeler neticesinde dereceye giren projeler ödüllendirilecek. Bu kapsamda birinciye 250 bin lira, ikinciye 100 bin lira ve üçüncüye 50 bin lira ödül, ayrıca dereceye giren tüm katılımcılara başarı belgesi verilecek.

Başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiye https://yarisma.15temmuz.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.