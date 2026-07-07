Bakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında kısıtlı katılımlı bir toplantıya iştirak etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen ve güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı kısıtlı katılımlı toplantıya iştirak etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan'ın katıldığı toplantıda Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Polonya Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yer aldı.