Bakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında kısıtlı katılımlı bir toplantıya iştirak etti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan'ın katıldığı toplantıda Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Polonya Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yer aldı.