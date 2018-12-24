CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın Ankara'da aday gösterilmesi ile ilgili konuştu.

CHP’ye gelip üye olan birisini sağdan veya soldan diye ayırmanın bir mantığı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın anketlerde açık ara önde çıktığını söyledi.

İyi Parti ile yapılan ittifakı da değerlendiren Kılıçdaroğlu, ihtiyaç olması durumunda Akşener ile ortak miting yapılabileceğini ifade etti.

Ankara ve İstanbul adayını belirleyen CHP'de gözler şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayında. İzmir için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, Mersin adayının ise 4 Ocak’taki Parti Meclisi toplantısında açıklanacağını belirtti.

Kaynak: TRT Haber