İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yılbaşından bugüne kadar yapılan asayiş uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Buna göre, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi ile önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması amacıyla 2018 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı 46 asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Yılbaşından bu yana icra edilen uygulamalara, "Çocuk ve Gençlerin Korunması", "Okul Önü Genel Asayiş Trafik", "Günübirlik Evler", "Yasa dışı Bahis, Kumar ve Tombala", "Kiralık Araç Firmaları", "Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği", "Araç, Motosiklet, Akaryakıt ve Vergi Kaçakçılığı", "Hırsız Kapanı", "Türkiye Güven Huzur", "Huzurlu Parklar", "Huzurlu Sokaklar", "Taksi", "Çocuklarımız Güvende" ve "Huzurlu Bayramlar Türkiye" gibi isimler verildi.

Aranan 32 bin 409 kişi yakalandı

Uygulamalarda, 8 milyon 666 bin 49 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Sorgulamalarda, aranan 32 bin 409 kişi yakalanırken, 19 bin 481 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca 3 bin 114 kişi, işledikleri ileri sürülen çeşitli suçlar nedeniyle gözaltına alındı.

Trafik ekiplerince, 1 milyon 976 bin 401 araç ve 130 bin 209 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 22 bin 330 araca, 3 bin 570 okul servis aracına ve 16 bin 616 motosiklete cezai işlem uygulandı.

Ülke genelindeki denetimlerde, 296'sı motosiklet olmak üzere bin 979 aracın çalıntı ve aranma kaydı olduğu tespit edildi. Çeşitli nedenlerden dolayı 8 bin 289 araç trafikten men edildi. Trafik ve idari yönünden toplam 46 milyon 952 bin 494 lira ceza kesildi.

68 günübirlik ev kapatıldı

Uygulamalar kapsamında denetlenen 393 bin 341 iş yeri, 33 bin 581 ikamet, 7 bin 730 firmadan 3 bin 919'una cezai işlem uygulandı, 68 günübirlik ev kapatıldı.

Ekiplerce, 218 tren istasyonu ve 788 otobüs terminali de kontrol edildi.

İkamet, iş yeri, araç ve kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 340 ruhsatsız tabanca, bin 13 ruhsatsız av tüfeği, 301 kurusıkı tabanca, 3 uzun namlulu silah, bin 129 kesici/delici alet, 9 bin 578 mermi, 107 tombala makinası, 11 kumar makinası, 15 sigaramatik, 155 bilgisayar, 17 cep telefonu, 55 yazıcı, 69 kilo 140 gram esrar, 431 gram eroin, 6 bin 223 uyuşturucu hap, 46 gram metamfetamin, 43 gram kokain, 6 bin 68 kök hint keneviri, 104 bin 869 paket kaçak sigara, 17 bin 827 litre kaçak içki ve 24 bin 73 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaynak: AA