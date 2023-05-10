Kemal Kılıçdaroğlu: Çiftçiyi toprağa küstürmeyeceğiz

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Kütahya Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceklerini söyledi.

KPSS'de mülakat dönemini sona erdireceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Neyi kazandıysanız atamanız yapılacak. Bu konuda söz. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrenciyle öğretmeni buluşturacağım. Hiç endişe etmeyin. Genç, pırıl pırıl öğretmenlerin hepsi görevlerinin başında olacak. Köylerde çalışan bütün gençlerin, tarlada, bağda bahçede çalışan bütün gençlerin ve kadınların sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Çalışacaklar, primlerini biz ödeyeceğiz. Böylece hiçbir kadın bir başka kişiye muhtaç olmayacak. Kırsalda, tarlada, fabrikada nerede çalışıyorsa onun sosyal güvenlik primini ödeyeceğiz. Yeri zamanı gelince de emekli olacak. Dolayısıyla bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir düzeni getireceğiz."

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Kurban Bayramı'nda emeklilere 15 bin liralık bayram ikramiyesi vereceklerini dile getirdi.

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Seçmenlerden, bayram havasında sandığa gidip oylarını kullanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin açıkta kalmadığı, aç kalmadığı bir devlet istiyoruz. Sosyal devlet olsun diyoruz. O nedenle beşli çetelere hizmet eden bir devlet değil. Ben 'Emekliye 15 bin lira vereceğim' derken, 'Parayı nereden bulacaksın?' diye bana soruyorlar. Sen, beşli çeteler için çalışıyorsun. Bay Kemal, vatandaş için çalışıyor. Sen, yandaş için çalışıyorsun. Bay Kemal, vatandaş için çalışıyor." diye konuştu.

"Ben farklı bir insanım"

Kemal Kılıçdaroğlu, adaletin sadece mahkeme salonlarında olmadığına işaret ederek, "Benim saraylarda oturma gibi bir merakım yok ve hiç gitmeyeceğim saraylara. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazı Çankaya'sına gideceğim ve orada oturacağım. Ben onlar gibi değilim. Ben farklı bir insanım. Ben sizden birisiyim." ifadesini kullandı.

Miting alanında açılan "Taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak" yazılı pankartı okuyan Kılıçdaroğlu, "Taş atanlar, aslında korkularından atıyorlar. Yiğit adamlar, taş atmazlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, astsubay ve polislerin sorunlarının çözüme kavuşturulacağını vadettiklerini hatırlatarak, çiftçi ve üreten kesimin de hakkını teslim edeceklerini anlattı.

Türkiye'nin insanlarının çalışkan olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneşimiz var, bereketli yağmurlarımız var, nehirlerimiz var, ama ne oluyor? Et, canlı hayvan, buğday, arpa, yulaf, mercimek, her şey dışarıdan geliyor. Niçin? Bunları biz üretemiyor muyuz? Biz üreteceğiz. Çiftçiyi toprağa küstürmeyeceğiz. Çiftçinin hakkını ve hukukunu teslim edeceğiz. Hiçbir çiftçinin, hiçbir üreticinin zarar etmeyeceği bir modeli inşa edeceğiz."

"Biz vatandaşın hakkını koruyacağız"

Kılıçdaroğlu, taşeron işçilere kadro vereceklerini belirterek, "Türkiye düşündüğünüzden daha zengin bir ülke. Türkiye'nin her türlü imkanı var. Türkiye'nin kaynakları birilerine gidiyor. Birilerine peşkeş çekiliyor. Onların tamamını düzelteceğim. Hiç endişe etmeyin. Bu ülkeye huzur, bu ülkeye bereket getireceğim. Hiç endişe etmeyin, ama bunu ben tek başıma yapamam. Beraber yapmak zorundayız." diye konuştu.

Bu seçimin kaderini gençlerin ve kadınların belirleyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Gençler bir tweet attığında annesi babası uyarır, 'Aman ha oğlum, aman ha kızım ne yapıyorsun? Tweet attın, başına bela gelecek'. Gençler size sözüm var. İstediğiniz gibi tweet atın. Hiç endişe etmeyin, özgürlüğü vereceğim size." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz vatandaşın hakkını koruyacağız. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyasete girip de zenginleşenler, bilin ki malı götürüyorlardır ama nereye götürürlerse götürsünler Bay Kemal onların tamamını getirecek, Türkiye'de size verecek. Bir uzman ekibimiz var, '22 yılda ne kadar para götürdüler yurt dışına' diye. 418 milyar dolar. O parayı son kuruşuna kadar getireceğim. O nedenle beşli çeteler beni sevmezler. 'Aman ha bu cumhurbaşkanı olmasın' diye kampanyalar açarlar. Gazeteler kiralarlar, yazarlar kiralarlar. Türlü iftiralar atarlar. Şundan emin olun: Ben o 418 milyar doları son centine kadar getireceğim, bu ülkede bu millete vereceğim."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da konuşma yaptığı miting, Millet İttifakı'nın Kütahya milletvekili adaylarının tanıtımıyla sona erdi.

Mitingin sonunda Kütahyalı çini sanatçısı Naciye Nur Avlupınar, Kılıçdaroğlu'na portresini işlediği resim ile çini pano takdim etti.