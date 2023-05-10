Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Teröre asla müsamahımız yoktur. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Terörle iltisakı olanın milletimizle iltisakı olmaz. Kardeşlerim terörü Cudi'de gömdük mü, Gabar'da gömdük mü, Tendürek'te gömdük mü, Bestler deresinde gömdük mü? Çünkü bu terör benim vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olmaz. Ne şekilde olursa olsun milletimiz dışındaki hiçbir gücün bizim kader coğrafyamızı bölmeye kalkışmasına, bunu da terörü vasıta kılmasına asla müsaade etmedik, etmeyiz. Şimdi buradan hep beraber seslenelim, bu HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör benim vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız.https://t.co/B2o1AJOW0R pic.twitter.com/dxsIefNnvz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2023

"Üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını biliyoruz"

PKK’dan DEAŞ’a ve FETÖ’ye kadar ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK’dan DEAŞ’a ve FETÖ’ye kadar ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz.https://t.co/B2o1AJPtQp pic.twitter.com/Zs3BPXNeGA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2023

Mardin bugüne kadar kendi milletine efelenenlere eyvallah etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. Mardinli kardeşlerimizle aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız. Ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini nasıl Mardin’le birlikte tamamladıysak inşallah ‘Türkiye Yüzyılı’nı da beraberce kuracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini nasıl Mardin’le birlikte tamamladıysak inşallah ‘Türkiye Yüzyılı’nı da beraberce kuracağız.https://t.co/B2o1AJOW0R pic.twitter.com/uhKsKVKQRg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2023

Suriye'ye yaptıklarını bize de yapmak isteyen emperyalistleri görüyorsunuz değil mi? Türkiye bir tökezlerse topu birden üzerimize yüklenmeyi bekliyor.

Biz hem ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağız, hem de Türkiye Yüzyılı bayrağını en tepeye dikeceğiz. Bunu engellenmek için karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi? Bay bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Önüne 5 koyun katıp şu ovaya salsanız inanın akşama hepsini kaybedip döner.

Mardin geleceğini bu Bay bay Kemal'e emanet eder mi? İradesini teslim eder mi? Kendisiyle birlikte tüm ülkeyi ve hatta partisini uçuruma sürüklemeye çalışan fitne tüccarına Mardinli destek verir mi?

Mardinlinin iradesini cebinde sananlara derslerini vermek için pazar gününe hazırlanıyor muyuz?

"Mardin'e son 21 yılda 97 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik"

Biz 21 yıldır eser siyaseti yaptık. Mardin'e son 21 yılda 97 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Mardinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 10 milyar lirayı aşkın kaynak aktardık. Mardin’e gençlik ve sporda 4 bin 205 kişi kapasiteli yurt açtık, 41 adet spor tesisi kazandırdık. TOKİ vasıtasıyla 11 bine yakın konutu şehrimize kazandırdık. 6 Millet Bahçesi projemizden birini tamamladık, diğerleriyle ilgili çalışmalarımız sürüyor.

Karadeniz doğal gazını ülkemize kazandırdık. Doğal gazı 1 ay tamamen ücretsiz yaptık, 1 yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimi kısmını da faturalardan düşme kararı aldık.

"Bu kadim topraklar üzerinde hesabı olanlar sinsi niyetlerinden hiç vazgeçmedi"

Yaptığımız eserleri tek tek anlatmaya kalksak günler yetmez. Bize öyle bir destek verin ki umudunu bize bağlamış kardeşlerimizin yüzü gülsün. Bu bölge üzerinde çok oyunlar oynandı, herkes gözünü buraya dikmişti. Bu kadim topraklar üzerinde hesabı olanlar sinsi niyetlerinden hiç vazgeçmedi. Türkiye'yi sıkıntılı yerlerden biri yapmak için çok uğraştılar. Başımıza musallat edilen terör örgütlerinin amacı da buydu. Sizler tercihlerinizi vatanın birliğinden yana yaptınız. Ülkemizin asırlık altyapı eksiklerini tamamlamaya çalışırken nice iftiralarla uğraşdık.

Ekonomide yaşanan dalgalanmaları yakından takip ediyorum. Bunların çözümlerini de Bay bay Kemal gibi Londra'da değil elimizdeki kaynakları kullanarak yapıyoruz. Türkiye'nin tüm meselelerini hal yoluna koyduğumuz gibi enflasyonu da önümüzdeki yıl tek haneye indirmekte kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin tüm meselelerini hal yoluna koyduğumuz gibi enflasyonu da önümüzdeki yıl sonuna kadar tek haneye indirmekte kararlıyız.https://t.co/B2o1AJOW0R pic.twitter.com/tLPMXWPLhq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2023

14 Mayıs ülkemiz için bir milat olacak mı?

CHP, İyi Parti, HDP LGBT'ci, AK Parti'ye, MHP'ye LGBT sızabilir mi? Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Hayır.

Provokasyona gelmeyeceğiz. Sandıktan umudunu kesenlere uymayın, sakin ve sabırlı olacağız. Sandıkları patlatıyor muyuz?

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