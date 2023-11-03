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Gündem
AA 03.11.2023 12:17

KDK'nın tavsiye kararlarına uyulma oranı yüzde 80'e yükseldi

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun vatandaşların şikayetlerini değerlendirerek mağduriyetlerin giderilmesine yönelik verdiği tavsiye kararlarına idareler tarafından uyulma oranı geçen yıl yüzde 80 oldu.

KDK'nın tavsiye kararlarına uyulma oranı yüzde 80'e yükseldi

TBMM'ye bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013'ten itibaren vatandaşların şikayetlerini inceleyen KDK, eğitimden sağlığa, spordan yerel yönetim hizmetlerine kadar çok sayıda alanda mağduriyetlerin giderilmesi için çeşitli tavsiye kararları aldı.

Kurum, 2013'te 75, 2014'te 119, 2015'te 82, 2016'da 94, 2017'de ise 422 tavsiye kararı verdi. Bu rakam 2018'de 946, 2019'da 1270 oldu.

COVID-19 sürecinde idarelerin uygulamalarına ilişkin başvuruları da değerlendiren Kurumun 2020'deki tavsiye kararı sayısı 68 bin 832'ye çıktı. 2021'de 1604, geçen yıl ise 1722 tavsiye kararı alan Kurum, 2013-2022 döneminde toplam 75 bin 166 tavsiye kararını idarelere iletti.

KDK'nın faaliyete başladığı 2013'te idarelerin tavsiye kararlarına uyma oranı yüzde 20 iken bu oran 2014'te yüzde 39, 2015'te yüzde 37, 2016'da yüzde 42, 2017'de yüzde 65, 2018'de yüzde 70 olarak belirlendi.

İdareler, tavsiye kararlarına 2019'da yüzde 75, 2020'de yüzde 76,28, 2021'de yüzde 79,50 oranında uyarken geçen yıl bu oran yüzde 80'e çıktı.

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