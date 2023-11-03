Puslu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.11.2023 10:56

Bakan Fidan: Türkiye Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karabağ’daki son gelişmelerle ilgili olarak "Türkiye Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecek" dedi.

Bakan Fidan: Türkiye Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecek
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için gittiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Bakan Fidan, Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı’nın liderler zirvesi öncesinde bugün düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Türk dünyası işbirliğini giderek kurumsallaştırıyor, derinleştiriyor.” dedi.

"İzolasyona hep birlikte karşı durmalıyız"

Teşkilata Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) destek çağırısında bulunarak, “Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona hep birlikte karşı durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Karabağ’daki son gelişmelerle ilgili olarak, “Türkiye Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecek.” diye konuşan Fidan, üye ülkelerin özellikle ticaret, ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarında büyük bir potansiyele sahip olduklarına işaret etti.

“Türk Devletleri Teşkilatı  üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin hızla kurumsallaşmasından ve derinleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.” diyen Bakan Fidan, Orta Koridor’un yatırım açısından daha da cazip hale getirilmesi için çaba gösterilmesinin ve başta Türkmen doğalgazı olmak üzere, Hazar ötesi kaynakların Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasının önemini de vurguladı.  

"Bir an önce koşulsuz ateşkes ilan edilmeli"

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısını da Konsey gündemine taşıyan Fidan, sivillere uygulanan acımasız katliamın kabul edilemez olduğunu, bir an önce koşulsuz ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye yardımların kesintisiz biçimde bölgeye ulaşması gerektiğini ifade etti. 

ETİKETLER
Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan Türk Devletleri Teşkilatı
Sıradaki Haber
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: KYK asansörlerine karekod koyacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:23
Türkiye-BAE ticareti 40 milyar doları görecek
12:32
Dev yüzer havuzla Türkiye’nin tek parça en ağır taşıma rekoru kırıldı
12:18
KDK'nın tavsiye kararlarına uyulma oranı yüzde 80'e yükseldi
12:15
Ali Erbaş: Gazze tüm insanlığın hukuk ve vicdan sınavıdır
12:06
Kocaeli'de binaların 'röntgeni' çekiliyor
11:58
İran'da madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi öldü
Aydın-Denizli Otoyolu'nda ilk etap hizmete alındı
Aydın-Denizli Otoyolu'nda ilk etap hizmete alındı
FOTO FOKUS
Gazze’nin nefesi kalmadı…
Gazze’nin nefesi kalmadı…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ