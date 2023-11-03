Bakan Fidan: Türkiye Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için gittiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Bakan Fidan, Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı’nın liderler zirvesi öncesinde bugün düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Türk dünyası işbirliğini giderek kurumsallaştırıyor, derinleştiriyor.” dedi.

"İzolasyona hep birlikte karşı durmalıyız"

Teşkilata Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) destek çağırısında bulunarak, “Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona hep birlikte karşı durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Karabağ’daki son gelişmelerle ilgili olarak, “Türkiye Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecek.” diye konuşan Fidan, üye ülkelerin özellikle ticaret, ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarında büyük bir potansiyele sahip olduklarına işaret etti.

“Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin hızla kurumsallaşmasından ve derinleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.” diyen Bakan Fidan, Orta Koridor’un yatırım açısından daha da cazip hale getirilmesi için çaba gösterilmesinin ve başta Türkmen doğalgazı olmak üzere, Hazar ötesi kaynakların Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasının önemini de vurguladı.

"Bir an önce koşulsuz ateşkes ilan edilmeli"

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısını da Konsey gündemine taşıyan Fidan, sivillere uygulanan acımasız katliamın kabul edilemez olduğunu, bir an önce koşulsuz ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye yardımların kesintisiz biçimde bölgeye ulaşması gerektiğini ifade etti.