Gençlik ve Spor Bakanı Bak: KYK asansörlerine karekod koyacağız

Bakan Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda üzücü bir hadise sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş’a Allah’tan rahmet dileyen Bak, "Acımız büyük. Zeren, hepimizin evladıydı. Bu kayıptan duyduğum derin kederi öncelikle ifade etmek isterim" dedi.

Bakanlığa bağlı tüm tesislerde olduğu gibi 830 yurtta da periyodik asansör bakım ve denetimlerinin gerçekleştirildiğini belirten Bak, "Öncelikle bakımların yapılmadığı, ihmal edildiği bilgisinin asılsız olduğunu buradan ifade etmek isterim. Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdumuzun yıllık asansör bakımı, 13 Temmuz 2023’te yapılmıştır. Diğer bütün tesislerimizde olduğu gibi yine Aydın özelinde de her ay periyodik bakımların yapılmasına devam edilmiştir. Asansörün son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023’tür. Bütün belgeler, evrak elimizde mevcut" bilgisini verdi.

Olayın artık adli makamlarda olduğunu, sorumluların muhakkak en ağır şekilde cezalandırılacağını vurgulayan Bak, "Bu olay, üzerinden siyasi rant devşirilecek, suistimal edilecek bir olay değildir. Sizlerden ricam kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle, sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlarla bu meselenin suistimal edilmesine izin vermemenizdir. Acı, hepimizin acısıdır. Evlat, hepimizin evladıdır. Suistimal edilecek bir konu kesinlikle değildir. Herkesi bu sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Zeren Ertaş'ın ailesini ziyaret ettiklerini dile getiren Bak, ailenin "bu olayın provoke edilmemesi yönünde" beyanının bulunduğuna dikkati çekti.

Bakan Bak, şunları söyledi:

"Zeren kızımızın babası Akın Bey’in sözlerini ve ricasını ayniyle paylaşmak istiyorum: 'Devletimiz merhametli yüzünü gösterdi, şimdi adaletli yüzünü göstermesini bekliyoruz. Yurtlardaki kardeşlerime abileri olarak sesleniyorum, kötü insanların emellerine alet olmasınlar.'

Sorumlular, adalet önünde mutlaka hesap verecektir. Böyle bir acıyı kimsenin kötü emellerine alet etmesine izin vermeyeceğiz. Karanlık tuzaklarına öğrencilerimizi çekmeye çalışanlar da asla muvaffak olamayacaklar. 22 senedir bu ülkenin gençlerine daha adil, daha özgür, daha konforlu, daha sosyal, daha eşit şartlar sunmak için çalışıyoruz. Gençlerimizin sahip olduğu imkanları çoğaltmaya, onlara yeni fırsat kapıları açmaya gayret ediyoruz. Her sene bir öncekinden daha iyi koşullar hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Biz, provokatörlerin gençlerimizle aramıza girmesine izin vermeden gençler için çalışmaya devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yaptığımız ortak bir çalışma ile tesislerimizdeki asansörlerimize bir karekod koyacağız. Dileyen herkes o karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini ve takvimini görebilecek."

4 bin 305 mahalle tipi saha, 7 bin 370 pota

Sporda yerleşik ve sürdürülebilir kültür oluşturmanın en temel yolunun, çocukları spora erken çağlarda başlatmaktan geçtiğini, bu kültürün oluşması adına bilhassa okulların spor altyapısını güçlendirmeyi mecburi görev bildiklerini ifade eden Bakan Bak, okullardaki spor alanlarının fiziki imkanlarını güçlendirirken spor tesislerini okullara yakın lokasyonlarda inşa etmeyi önemsediklerini söyledi.

Bununla beraber mahalle tipi sahaların ve "On Bin Pota" seferberliğinin de yine çocukları spora erken yaşta başlatabilmek adına atılmış adımlar olduğunu dile getiren Bak, "Bugüne kadar 4 bin 305 mahalle tipi saha ve 7 bin 370 potayı milletimizin hizmetine sunduk." dedi.

Kurumlar arası işbirliklerinin, gençlik ve spor alanında da hizmetlerin daha erişilebilir olmasını sağladığını, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile birçok protokolün hayata geçirildiğini anlatan Bak, "Bunlardan biri Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli. Milli Eğitim Bakanlığımızın akademik yönünü, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın spor alanındaki yetkinliğini ortaya koyduğu bu modeli şu anda 33 ilde 31 olimpik branşta 38 spor lisesinde uyguluyoruz." diye konuştu.

Spor alanındaki nitelikli insan kaynağını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Bakan Bak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bununla beraber üstün bir çaba ve emekle yürüttüğümüz Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projemiz var. Bu proje kapsamında 7 yaşını aşmış her vatandaşımıza yüzme öğretiyoruz fakat spor kültürünü erken yaşta oluşturma çabamızın bir gereği olarak ilk ve ortaokulda okuyan öğrencilerimize bu konuda daha çok teşvikimiz söz konusu. Bugüne dek 7 milyon 464 bin 284 vatandaşımıza yüzme öğrettik. Bir diğer çalışmamız, 2018’den beri yürütmekte olduğumuz Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme. İlkokul 3. sınıf çağındaki çocuklarımız, tamamen bilime dayalı yöntemlerle spora yatkınlıkları belirlenerek bir spor branşına yönlendiriliyor. Bugüne dek 3 milyon 419 bin 619 çocuğumuz, yetenek taraması uygulamasına tabi tutularak uzmanlarımız tarafından uygun görülen branşlara yönlendirildi. Yine okul çağındaki çocuklarımıza uyguladığımız bir başka çalışmamız da İlkokulda Spor Dalı Uygulaması. Bakanlığımızca görevlendirilen antrenörler tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokulların 4. sınıflarında okul saatleri içerisinde, belirlenen gün ve saatlerde öğrencilerimize kendi tercih ettikleri bir spor branşı öğretiliyor."

Milli Sporcu Bursu

Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye Yüzyılı'nda Türk sporunu bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşımak için sporcuları destekleyecek çalışmalar da yürüttüklerini ifade etti.

Sporcuların kanayan yarası eğitim-spor ikilemini Milli Sporcu Bursu ile sona erdirdiklerini ifade eden Bakan Bak, "Bu kapsamda hem eğitimine hem spor hayatına devam etmek isteyen 334 gencimiz bu burslardan yararlandı. 3-18 yaş grubundaki çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünü yaymak amacıyla kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları da faaliyetlerine tüm hızıyla bu yıl da devam ediyor. 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla 827 bin 85’i kadın, 894 bin 101’i erkek olmak üzere toplamda 1 milyon 721 bin 186 katılımcıya Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarında farklı spor dallarında 3 milyon 144 bin 452 sporcu kartı verildi." diye konuştu.

Bağımlılığı önlemede en güçlü araç gördükleri spor faaliyetlerini okullarda daha yaygın hale getirmeyi önemsediklerini anlatan Bak, "2010-2011 eğitim öğretim yılında 19 spor federasyonunda toplam 21 spor dalında okul spor faaliyeti düzenlenmekteyken 2023-2024 eğitim öğretim yılında 54 spor federasyonunda toplam 86 spor dalında faaliyet düzenlenecek seviyeye ulaştık. 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul spor faaliyetlerinde 2 milyon 211 bin 244 öğrenciye ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye olimpiyat hazırlık merkezleri

Osman Aşkın Bak, olimpiyatlara sporcu hazırlamak ve sporcuların performanslarını geliştirmek üzere Türkiye’nin 25 şehrinde hizmet veren Türkiye olimpiyat hazırlık merkezlerinde (TOHM) şu an 1352 sporcunun faaliyetlerine devam ettiğini dile getirdi.

Olimpiyat hazırlık merkezlerinde yetişen 15 sporcunun Paris 2024 kotası aldığını ifade eden Bakan Bak, "Sporcu eğitim merkezlerimiz de gün geçtikçe artan kalitesiyle sporcularımıza hizmet veriyor. 2002’de 28 olan Sporcu eğitim merkezi sayımız bugün 58 ve toplamda 1314 sporcu öğrencimiz bu merkezlerde eğitim almaya devam ediyor. Bununla beraber Türk sporunun kalbi olarak gördüğümüz amatör spor kulüplerine desteğimiz de devam ediyor." dedi.

Hakkari Zap Suyu’nda rafting turnuvası, Şırnak’ta Cudi Cup'ın yapıldığını, Konya'nın bisiklet sporunda marka şehir olduğunu dile getiren Bakan Bak, "Bu toprakların her köşesinde artık spor kendine yer buluyor, bununla iftihar ediyoruz. Bir zamanlar terörün kol gezdiği dağlardan raket sesi yükseliyor. Bir zamanlar çatışmaların yaşandığı o dağlardan gençlerimiz şimdi spor festivalleriyle, şenliklerle bütün yurdu ve insanlığı selamlıyor." diye konuştu.