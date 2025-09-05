Parçalı Bulutlu 30.1ºC Ankara
Gündem
AA 05.09.2025 14:37

KDK'den "kurum kartındaki kişisel bilgiler gizlenmeli" kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çalıştığı kuruma ait kimlik kartında yer alan kişisel bilgilerin gizlenmesini talep eden kişiyi haklı buldu ve ilgili kurumla temasa geçerek, kişisel veri içermeyen yeni kimlik kartının başvurucuya verilmesini sağladı.

KDK'den "kurum kartındaki kişisel bilgiler gizlenmeli" kararı

KDK'nin kararına göre, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen özel bütçeli bir kamu kurumunun çalışanı, kuruma ait kimlik kartını kaybetti.

Kartının yeniden bastırılması adına kurumdan talepte bulunan kişi, kaybettiği kimlik kartında yer alan anne adı, baba adı, doğum tarihi, yeri gibi kişisel bilgilerin gizlenmesini istedi.

Görev gereği denetim, eğitim için gittiği diğer kurumlarda kimliğini ibraz etmek zorunda olduğunu ve kişisel bilgilerinin açık hale gelebildiğini savunan kişi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinin değerlendirilerek yeni kartta yalnızca ad, soyad, unvan, çalıştığı il ve kurum sicil numarasının bulunmasını talep etti.

Kurum tarafından kendisine yeni kart verilmeyen kişi, talebinin karşılanması adına KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucuyu haklı bularak, ilgili kurum ile talebin karşılanması adına temasa geçti. KDK'nin girişimi sonucu kurum, başvurucuya kişisel bilgileri içermeyen yeni kurum kimlik kartını hazırlayarak teslim etti.

KDK Kişisel Veri
