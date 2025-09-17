KDK 250 bin başvuruyu sonuçlandırdı

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, KDK'nın başvuru istatistikleri ve kurum kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KDK'nin, 2010'da Anayasa'nın 74. maddesinde yapılan değişikliğin ardından 2012'de 6328 sayılı kanunla kurulduğunu anımsatan Akarca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı anayasal ve yasal bir kurum olan KDK'nin bir hak arama kurumu olduğunu belirtti.

Vatandaşların idareyle yaşadığı sorunları çözmeye gayret eden bir kurum olduklarını ifade eden Akarca, şunları kaydetti:

"Kurumumuz, kanunda ve Anayasa'da öngörülen düzenleme itibariyle kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, idarenin her türlü iş ve eylemini adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden inceleyip, araştırıp idareye tavsiye kararında bulunuyoruz. Halkın ücretsiz avukatlığını yapmaktayız. Hiçbir aşamada harç ya da masraf adı altında bir ücret alınmamaktadır."

Akarca, başvurular kapsamında KDK'nın idareden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebildiğini, 6 ay içinde başvurularda karar verildiğini kaydetti.

Vatandaşların mahkemeye gitmeden önce KDK'ya başvurabileceklerine işaret eden Akarca, "Bizim kurumumuza başvurmak son derece pratik ve kolay. Kamu Denetçiliği Kurumunun web sayfası üzerinden, e-Devlet üzerinden, dilekçeyle, postayla ya da telefonla başvurulduğunda adını, soyadını, T.C. kimlik numarasını bildirirse bizim arkadaşlarımız kendileriyle irtibata geçip, bunu elektronik sisteme kaydetmektedirler" dedi.

Akarca, KDK'ya gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiliklerin ve yabancıların da başvuruda bulunabildiğini dile getirdi.

"Kararlara uyma oranı dünya ortalamasının üzerinde"

Kamu Başdenetçisi Akarca, KDK'nın mahkemelerin tamamlayıcı bir unsuru olduğunu belirterek, ağır işleyen ve masraflı bir yöntem olmadığı için KDK'nın vatandaşlar tarafından tercih edildiğini söyledi.

Kuruma yapılan başvurulara ilişkin bilgi veren Akarca, şunları kaydetti:

"Kurumumuzun kuruluşundan bu yana 255 bin civarında başvuru yapıldı, 250 bin dosya karara bağlandı, sonuçlandırıldı. Tavsiye kararlarına uyma oranı da dünya ortalamasının üzerinde. İdarelerimiz hukuka bağlı olarak tavsiye kararlarına uyma eğilimi göstermektedirler. Her yıl gittikçe artmaktadır bu oran. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararına uyma oranı yüzde 75 civarında. Bu da dünya ortalamasının üzerinde."

"KDK'nın kapısı sonuna kadar vatandaşa açık"

Akarca, KDK'nın toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren konularda tematik raporlar hazırladığını, söz konusu raporlamaları TBMM'ye sunduğunu ifade etti.

Çocukların da KDK'ya başvuru yapabildiğini dile getiren Akarca, vatandaşın yaşadığı sorunlara çözüm bulabilmek arayışında olduklarını, il gezileriyle de vatandaşları yerinde dinlediklerini aktardı.

KDK'nin tavsiye kararlarından örnekler veren Akarca, bir belediyenin su çalışmasında evi zarar gören vatandaşın mağduriyetinin KDK'nın tavsiye kararı ile çözüme kavuştuğunu anlattı.

Akarca, bir zincir marketin bez ve kağıt torba satılmasını zorunlu olarak dayatması, engellilere yönelik imkanların sağlanması, özel eğitim kurumlarındaki kademe başlangıç fiyatların fahiş şekilde arttırılması, cezaevlerindeki hükümlülerin ehliyet değişikliğinin sağlanması gibi konularda da tavsiye kararları verdiklerini hatırlattı.

"Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşın hizmetinde, kapısı sonuna kadar vatandaşa açık olan bir kurum" ifadelerini kullanan Akarca, kuruma yapılan başvuruların ardından hemen harekete geçerek, çözüm aradıklarını dile getirdi.

Akarca, Anayasa, yasalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları, Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın, Danıştay'ın içtihatları ve hukuk doktrini açısından da değerlendirme yaparak, sorunları çözmeye gayret ettiklerini sözlerine ekledi.