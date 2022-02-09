Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şıldak, "Kazdağları’nda yolda kalan personelimize ulaştık. Askeri personelimiz ve yol ekiplerimizi sağlıklı olarak naklediyoruz. Kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Jandarma, İlçe Belediyesi, DSİ, Sağlık başta olmak üzere kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.