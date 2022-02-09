Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kazdağları'nda mahsur kalanlar kurtarıldı
Kazdağları'nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker 4'ü belediye işçisi 21 kişi kurtarıldı.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Şıldak, "Kazdağları’nda yolda kalan personelimize ulaştık. Askeri personelimiz ve yol ekiplerimizi sağlıklı olarak naklediyoruz. Kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Jandarma, İlçe Belediyesi, DSİ, Sağlık başta olmak üzere kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
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