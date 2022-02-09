Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarla ilgili soruşturmalar sürüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın COVID-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 26 kişi serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içeren 64 paylaşımla ilgili Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Karaman Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.
Yapılan işlemler sonrasında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. 3 kişi gözaltı sonrası serbest bırakıldı, 23 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı
Ayrıca yurt dışında yaşadığı belirlenen 6 kişi hakkındaki işlemler tamamlandı. Bu kişilerden Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Diğer kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik işlemler devam ederken yeni paylaşımların tespiti ise sürüyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Koronavirüs
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