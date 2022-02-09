Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ara, Bul, Yok Et! Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." İfadelerine yer verildi.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Etiketler: Terörle Mücadele
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