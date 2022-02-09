Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kazdağları’nda mahsur kalan kişilerle ilgili son durumu @trthaber’de anlatıyor. https://t.co/SbwqRm6CjW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2022

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak son durumu TRT Haber'de anlattı:

"19.00 sıralarında Kazdağları'nın enyüksek noktası olan Sarıkız Tepesi'nde

bulunan hava radar kıta komutanlığına ait 17 askeri personelin ulaşımını sağlayan iş makinelerin de bulunduğu ekip yolda kaldı. 21 kişinin sağlık durumu iyi. Araçları çalışır vaziyette ısınma imkanı elde ederek geceyi geçirdiler. İnşallah çok kısa süre içinde kendilerine ulaşmayı umuyoruz.

Keşif uçuşu yaptı helikopter. Havadan müdahale uygun bulunmadı. Karadan çalışmalarımız devam ediyor. Mahsur kalanlara 500 metreuzaklıktayız."

Milli Savunma Bakanlığı da arama kurtarma çalışmaları için askeri helikopter görevlendirdiğini duyurmuştu.