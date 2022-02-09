El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, 20 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve iki ülke arasındaki iş birliği ve dostluk bağlarını güçlendirmek için Türkiye’ye devlet başkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi.

İki ülke ilişkilerini geliştirecek projeler görüşüldü

Ziyaretin ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Meksika Ofisi Koordinatörü Fatih Abdi Çetin, El Salvador Uluslararası İşbirliği Ajansı ile görüşmeler gerçekleştirmek ve planlanan projeleri yerinde incelemek adına El Salvador’un başkenti San Salvador’u ziyaret etti.

TİKA heyeti, Cumhurbaşkanı Bukele ve eşi Gabriela de Bukele ile bir araya geldi. Görüşmede, "Birlikte Büyümek" isimli, çocukları sağlık, beslenme, eğitim, öğrenme ve bakım ile gebeliklerinden 8 yaşına kadar maksimum gelişim potansiyellerine ulaşmaları için teşvik etmeyi amaçlayan Erken Çocukluk Gelişimini Desteklemeye Yönelik Ulusal Politika çerçevesinde geliştirilecek projeler ele alındı.

Ziyaretin ikinci günü TİKA Heyetini kurumunda ağırlayan ESCO Başkanı Karla de Palma ile ESCO’nun ve TİKA’nın birlikte çalışma yapabileceği alanlar ve iş birliği olanakları konuşuldu.

Karla de Palma ESCO’nun misyonu, faaliyet alanları ve şimdiye kadar gerçekleştirilmiş sağlık, eğitim ve tarım alanlarındaki projeleri hakkında bilgi verdi.

TİKA projesinin açılışı yapıldı

Ziyarette San Salvador’da bulunan ‘El Salvador Benjamin Bloom Hastanesi’ne tıbbi ekipman desteği projesinin açılışı da gerçekleştirildi.

Açılışta sağlık faaliyetleri ve ‘Birlikte Büyümek’ politikası çerçevesinde yer alan ‘Erken Çocukluk’ faaliyetleri kapsamında iş birliği olanakları da konuşuldu.

Ziyaretin ikinci gününde El Salvador Tarım Bakan Yardımcısı Maria Lilian Pacas ile görüşme gerçekleştirildi, San Vicente Eyaleti ziyaret edildi.