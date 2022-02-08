Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 20:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Karaca'yı andı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca'yı vefatının 18. yılında rahmetle andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketini seven, sesiyle ve eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca’yı vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Memleketini seven, sesiyle ve eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca’yı vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/jYw7WWvZmG— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 8, 2022
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