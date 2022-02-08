Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 Şubat 2022 tarihinde Isparta’da etkili olan kar yağışı sebebiyle bölgede yaşanan olumsuzluklara ve yapılan çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Kriz Masası oluşturuldu ve kayıp ihbarı yapılan 2 vatandaş sağ olarak kurtarıldı.

3 Şubat 2022 tarihinde Isparta’da yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte harekete geçilmiş Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Kriz Masası oluşturulmuş; kayıp ihbarı yapılan 2 vatandaşımız ekiplerimiz tarafından sağ olarak kurtarılmıştır. pic.twitter.com/I2zSabiaAq — AFAD (@AFADBaskanlik) February 8, 2022

Bölgedeki vatandaşlara enerji, içme suyu ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanması amacıyla 51 adet jeneratör ve 6041 adet ısıtıcı temin edildi.

Enerji çalışmalarına destek vermek üzere görevlendirilen personel, araç ve iş makinalarının koordinesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nden sağlandı. TEİAŞ ekiplerine de 8x8 amfibik araç ve diğer araçlarla destek verildi.

Barınma çalışmaları kapsamında diğer illerden destek için Isparta’ya gelen personel ile barınma talebinde bulunan vatandaşlar için toplam 1700 kişi kapasiteli yurtlar kullanıma açıldı.