Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral El Burhan, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral El Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 8, 2022