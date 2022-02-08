Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 19:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'ndan Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral El Burhan, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 8, 2022
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral El Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Sudan
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