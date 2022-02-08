Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 18:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Abu Dabi Veliaht Prensi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 8, 2022
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.
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