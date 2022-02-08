Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.