31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız adayın kazandığı tek il Kırklareli oldu. 2014 yılındaki seçimlerde CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, oyların yüzde 38'ini alarak belediye başkanı olmuştu.

Kırklareli detaylı seçim sonuçları

Kesimoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde ise CHP'den ayrılarak yarışa bağımsız olarak katıldı. CHP Mehmet Tuna Soykan'ı aday gösterirken, MHP'nin adayı Derya Bulut oldu.

55 bin 870 seçmenin olduğu Kırklareli'de 44 bin 743 seçmen sandığa gitti. CHP'nin oyları bu seçimlerde neredeyse yarı yarıya düştü.

Kırıkkale'de seçimi bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu oyların yüzde 37,53'ünü alarak kazandı.

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Kaynak: TRT Haber