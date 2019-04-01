AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medya hesabı Twitter'dan seçimle ilgili açıklamada bulundu.

Ankara’da oy kullanılan 12158 sandığın bir çoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız.

Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz. — Fatih Şahin (@_fatihsahin) 1 Nisan 2019

Şahin, Ankara'da geçersiz oylara itiraz edeceklerini söyledi:

"Ankara’da oy kullanılan 12158 sandığın bir çoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."

Kaynak: TRT Haber