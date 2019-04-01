31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından, liderlerin memleketlerinden çıkan oy oranları da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de sandıkların tamamı açıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Rahmi Metin yüzde 72,71 oy oranıyla seçimi kazandı.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Rize'yi AK Parti yüzde 67,85 oy oranıyla kazanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de ise, sandıkların yüzde 95'i açıldı.

Yine kesin olmayan sonuçlara göre, TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu yüzde 32,37 ile seçimi kazandı.

30 Mart 2014'teki seçimlerde Tunceli'yi BDP yüzde 42,44 oy oranıyla almıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de de sandıkların tamamı açıldı. MHP adayı Kadir Kara yüzde 54,43 oy oranıyla seçimi kazandı.

30 Mart 2014'te MHP yüzde 47,34 oy oranıyla Osmaniye'de galip gelmişti.

Kaynak: TRT Haber