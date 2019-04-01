AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı.

Şenocak, "Bizim şu andaki yapmış olduğumuz veri girişlerinden sonra İstanbul'da yaklaşık 3.870 oy farkıyla seçimi kazandık. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Bizim şu andaki yapmış olduğumuz veri girişlerinden sonra İstanbul'da yaklaşık 3.870 oy farkıyla seçimi kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/vrLiBQjqiX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Nisan 2019

TÜRKİYE GENELİ DETAYLI SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: TRT Haber