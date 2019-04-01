31 Mart mahalli idareler seçimlerinde en büyük hayal kırıklığını HDP yaşadı. Partinin 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerde yüzde 11,7 olan oy oranı yüzde 4'e geriledi. 2014 yerel seçimlerinde BDP'nin kazandığı 4 il ise el değiştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçimin ardından yaptığı balkon konuşmasında Güneydoğu Anadolu'daki sonuçlara "Güneydoğu Anadolu bölgemizin seçim sonuçları Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir." diyerek dikkat çekti.

Kayyum atanan 73 il ve ilçe merkezinin 24'ünde Cumhur İttifakı zaferi

Daha önce kayyum atanan 73 il ve ilçe merkezinin 24'ünde seçimleri AK Parti kazandı. AK Parti'nin ipi göğüslediği kentlerden biri Ağrı'ydı. AK Parti adayı Savcı Sayan oyların yüzde 55'ini aldı.

Ağrı detaylı seçim sonuçları

Şırnak'ta da kazanan Cumhur İttifakı idi. İttifakın adayı AK Partili Mehmet Yarka oyların yüzde 61,79'unu aldı. HDP'nin oyları ise yüzde 34,99'da kaldı.

Şırnak detaylı seçim sonuçları

Yarka, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı Şırnak'tır." dedi.

Şırnak'ta seçim zaferi Türk bayrakları ve halaylarla kutlandı.

Cumhur İttifakı Bitlis'te de yarışı önde tamamladı. AK Partili aday Nesrullah Tanğlay oyların yüzde 43,87'sini alarak zafere ulaştı. Bitlis'te HDP'nin oyu oranı yüzde 33,10 olarak gerçekleşti.

Bitlis detaylı seçim sonuçları

Tanğlay, "31 Mart 2019 demiştir ki, Bitlis özüne kavuşacak, Bitlis kadim şehir olacak." dedi.

Tunceli'de TKP'li aday Maçoğlu kazandı

Tunceli'deki yarışta ise kazanan TKP oldu. Oyların yüzde 32'sini alan Fatih Mehmet Maçoğlu, HDP'nin eş başkan adaylarını geride bıraktı.

Tunceli detaylı seçim sonuçları

HDP kayyum atanan ilçe belediyelerinden 25'inde seçimi kaybetti

HDP, daha önce kayyum atanan ilçe belediyelerinden 25'inde de hüsrana uğradı.

Hakkari'nin Şemdinli ve Çukurca, Siirt'in Eruh ve Pervari, Mardin'in Ömerli ve Dargeçit, Van'ın Bahçesaray, Çatak, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde seçimleri AK Parti kazandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Büyük Birlik Partisi, Batman'ın Beşiri, Iğdır'ın Tuzluca ve Bitlis'in Hizan ilçelerinde ise Saadet Partisi'nin belediye başkan adayları seçimin galibi oldu.

Kaynak: TRT Haber