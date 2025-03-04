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TRT Haber 04.03.2025 15:00

Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel'e ait ilk iz bulundu

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in bulunması için Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama çalışmalarında Gürel'e ait olduğu belirlenen mont ve bir çanta bulundu.

Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel'e ait ilk iz bulundu
[Fotograf: AA]

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan 36 yaşındaki Ece Gürel'in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları, polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor.

İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışma gerçekleştirdi.

Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel'e ait ilk iz bulundu

Arama çalışmalarını takip eden Gürel'in akrabası Yusuf Çeçtepe, Gürel'in pazar gününden beri kayıp olduğunu, dün akşamdan beri profesyonel arama kurtarma ekiplerinin bölgeyi aradıklarını söyledi.

Ekiplerin Belgrad Ormanı'nda yürüttüğü arama çalışmalarında Ece Gürel'e ait olduğu belirlenen mont ve bir çanta bulundu.

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