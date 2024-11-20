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Gündem
AA 20.11.2024 17:31

Kayıp dağcı kardeşler bulundu

Niğde Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu ikiz kız kardeşleri arama çalışmaları sonuç verdi. İki kız kardeş dağcı, Kayseri sınırlarında bulundu.

Kayıp dağcı kardeşler bulundu

Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova, jandarma AFAD, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmada, Yahyalı ilçesindeki Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkisinde bulundu.

İki kız kardeş, sağlık görevlileri eşliğinde Kayseri'ye sevk edildi.

Niğde Valiliğinin açıklaması

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da "19 Kasım'da Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı bölgesinde kayıp olarak bildirilen Belarus uyruklu iki kadının bugün saat 16.50 sıralarında Kayseri ili Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkisinde bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Belarus uyruklu ikiz kardeş Valentino ve Mariao İvankova'dan haber alınamamış, 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğunun Niğde Valiliğine bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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AFAD Kayseri Niğde UMKE
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