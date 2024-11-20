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Gündem
AA 20.11.2024 17:00

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın 3 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın 3 yıla kadar hapsi istendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, her iki şüphelinin de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İki ünlü isim iddianamede "şüpheli" olarak yer aldı

İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Aralarında gözaltına alınan ve tutuklanan 12 şüphelinin de bulunduğu 25 zanlı hakkındaki soruşturma ayrıca devam ediyor.

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