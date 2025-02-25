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Gündem
AA 25.02.2025 15:40

Kartalkaya'daki 'Otel Yangınını Araştırma Komisyonu' Bolu'ya gidiyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'de cuma günü incelemelerde bulunacaklarını bildirdi.

Kartalkaya'daki 'Otel Yangınını Araştırma Komisyonu' Bolu'ya gidiyor

Komisyon, Altınok başkanlığında AFAD yetkililerinin sunumu için toplandı.

Altınok, burada yaptığı konuşmada, iki haftadır çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Komisyonun AFAD yetkililerini dinleyeceğini belirten Altınok, AFAD'ın yangın sonrası müdahalelerle ilgili bilgi vereceğini ifade etti.

Hazırlıklar tamamlandı, heyet cuma günü incelemelerde bulunacak

Altınok, 26 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin sunum yapacağını dile getirerek, "Hazırlıklarımızı yaptık, cuma günü heyetimizle beraber Bolu'ya, Kartalkaya'ya giderek bu acı olayın meydana geldiği otelde incelemeler yapacağız." dedi.

Yaşananların acı olduğunu vurgulayan Altınok, benzer olayların yaşanmaması için neler yapılması gerektiği konusunda çalışacaklarını kaydetti.

Komisyonda daha sonra AFAD'ın sunumuna geçildi.

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AFAD Bolu Kültür ve Turizm Bakanlığı Yangın
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