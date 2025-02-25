Site yönetimi kiracının otopark hakkına 'karışamaz'

Türkiye’de son yıllarda haberlere en çok konu olan meselelerden biri de sitelerin yönetimleri. Kimi zaman yüksek aidatlar kimi zaman hukuk tanımayan kıyafet dayatmaları kimi zaman da ortak alanlarla ilgili atılmak istenen adımlar…

Geçtiğimiz günlerde bir site yönetiminin apartman girişine yazdığı uyarı yazısı yine benzer bir tartışmaya neden oldu. Yazıya göre site yönetimi yeni bir karar almıştı ve buna göre bina içerisindeki otoparka sadece ‘ev sahipleri’ araçlarını park edebilirdi. Kiracıların bu alana araç park etmemesi özellikle belirtilmişti.

[Hukukçular, kira sözleşmesinde kiracıların için önemli haklar bulunduğu görüşünde.]

Kiracıların otopark hakkı yok mu?

Site yönetiminin yazdığı uyarının hukuki bir bağlayıcılığı olup olmadığına geleceğiz ama önce bu işin normalde nasıl olması gerektiği konusuna bakmamız gerekiyor.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, en basit haliyle temel bir hukuk çerçevesi çiziyor ve otoparkların aslında Yüksek Mahkeme ve bilimsel içtihatlar doğrultulusunda ‘ortak alan’ olarak nitelendiğinin altını çiziyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na işaret eden Prof. Dr. Aydos, tüm kat maliklerinin ortak alanlarda kullanım hakkına sahip olduğunun hükme bağlandığını anlatıyor.

[Site yönetimlerinin en büyük sorunlarından biri de açık ya da kapalı otoparkların doğru şekilde yönetilebilmesi.]

“Site yönetiminin aldığı kararın hukuki dayanağı yok”

Kiracı ve ev sahibi işin içine girince haliyle gözler ‘kira sözleşmesine’ çevriliyor.

“Kira sözleşmesi ile kat maliki, kullanıma bağlı tüm yetkilerini devrettiği için kiracı da ortak alanı kullanma hakkını haiz olur.” diyen Aydos’ sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Haliyle otoparkı kiracıların kullanmaması gibi bir kararı, yönetim kurulunun alması hukuken mümkün değil.

Ancak belki şöyle bir yol izlenebilir… Otoparkın nasıl kullanılacağına ilişkin olarak kat malikleri kurulu bir karar alabilir. Mesela, bazı kat maliklerinin otoparktan yararlanmayacağı, ilgili kat malikinin de rızası ile kararlaştırılabilir.

O zaman da otoparkı kullanma hakkından feragat eden kat malikinin bu durumu kiracısına başlangıçta bildirmesi gerekir. Ki o zaman da kira bedeli buna göre ayarlanır.”